ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новая редакция Украинского правописания вступила в силу

Новости » Общество    03.06.2019 - 12:56
Новая редакция Украинского правописания вступила в силу
Иллюстративнное фото (Pіxabay)

Сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции

Новая редакция Украинского правописания вступила в силу 3 июня и уже опубликована на сайте Минобразования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

Как сообщается, новая редакция составляет 282 страницы. Ее нормы и правила рекомендуются к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В министерстве сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.

Отметим, что по новому правописанию, написание слитно слов с первым иноязычным компонентом, (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-); написание раздельно числительного "пол" с имя существительным (напр.: пів години, пів яблука, пів Європи); передача российских фамилий, которые заканчиваются на -ой через –ий (напр.: Донской на Донський, исключение Толстой). Также предусматривается использования в некоторых словах букви "и" (укр.) в начале и в конце слов в место "і" (укр.) (напр.: ірод - ирод, радості - радости).

Допускается вариативность в написании слов иностранного происхождения. В частности использования букв "г" и "ґ", буквосочетаний "ау" и "ав", буквосочетание "th" в словах греческого происхождения можно передавать буквой "т" вместо "ф" (напр.: кафедра - катедра).

 

Напомним, Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в сентябре 2018 года. Проект разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений. Комиссия, которая занималась подготовкой проекта, учла, что правописание, не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

Россия инициирует заседание Совбеза ООН по украинскому "языковому закону" "Языковой закон": Венгрия надеется на Зеленского в решении проблем нацменьшинств
Новости Украины язык
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь