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Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО у найближчі п'ять років

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 15:25
Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО у найближчі п'ять років
Фото: Український правопис (Pіxabay)

Норми українського правопису не перевірятимуть на тестах з української мови та літератури

На зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) не перевірятимуть знання нового українського правопису у найближчі п'ять років. Про це розповів виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання Валерій Бойко під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За словами Бойка, якщо учень буде використовувати новий правопис при виконанні творчого завдання, то це не буде вважатися помилкою.

"У зв'язку з набранням чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, у найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, перевірятися у тесті з української мови та літератури не будуть. Тобто не буде завдань, в яких буде перевірятися правильність написання проект-проєкт, кафедра - катедра і так далі", - сказав він.

Нагадаємо Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство освіти і науки України винесло проект нової редакції українського правопису на громадське обговорення у вересні 2018 року. Проект розроблений на фундаменті української традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. Комісія, яка займалася підготовкою проекту, врахувала, що правопис, не може бути вичерпним, у ньому наведені найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

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