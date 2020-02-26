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Журналист убежден, новое руководство будет готовить ОГКХ к продаже в пользу Glencorе

АО "Объединенная горно-химическая компания" могут приватизировать в интересах Glencore International. Об этом в блоге для "Украинской правды" написал журналист Сергей Лямец, комментируя представленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) во вторник, 25 февраля, новый менеджмент компании.

"На операционное управление ОГКХ поставили представителя потенциального покупателя", - пишет Лямец, указывания на то, что советники временно исполняющего главы ОГКХ Михаила Макарова Питер Девис и Татьяна Гогенко - сотрудники Glencore International.

В связи с этим, журналист убежден, задача нового руководства - должным образом подготовить ОГКХ к продаже в пользу Glencore.

"Это почти как с "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn, только покупатель УЗ неизвестен, а в ОГКХ тут оптимизацию процессов будет проводить будущий владелец. Второй момент - конкурса на главу ОГКХ не было. Вместо конкурса назначили исполняющего обязанности председателя правления. А в данном случае не нужен конкурс, достаточно приказа по ФГИ. Именно так в предыдущие годы поступали олигархи, когда хотели приватизировать предприятие", - отмечает Лямец.

Кроме того, журналист также указывает на интерес Glencore International в российском бизнесе.

"Glencore принадлежат доли в ОК "РусАл" (8,65%) и казахском АО "Казцинк" (50,7%). А в 2018 году компания купила 0,57% акций российской "Роснефти" за 300 млн евро. Сомневаюсь, что это была просто портфельная инвестиция. За 300 миллионов можно создать собственную компанию средней руки в Украине. Но, видимо, нужно было войти именно в компанию, которой управляет Игорь Сечин", - резюмировал журналист.

Напомним, 25 февраля председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Михаила Макарова и его советников Татьяны Гогенко и Питера Дэвиса.

Сенниченко выразил убеждение, что многочисленные публикации и уголовные дела в отношении бывшего менеджмента не способствуют доверию инвесторов.

"Новой команде предстоит провести аудит компании и вместе с советником по приватизации BDO&KPMG Baker McKenzie подготовить полное раскрытие информации о компании. Вопросам чрезвычайной важности является восстановление доверия к учреждению. Доверия не к словам, а к реальным действиям нового менеджмента, позволит государству получить справедливую цену за компанию и привлечь компетентных инвесторов, которые приведут ее к успеху", - заявил Дмитрий Сенниченко.

На сайте Фонда госимущества отмечается, "Михаил Макаров опытный управленец; имеет 26 лет опыта на руководящих должностях. Обладает успешным управленческим опытом по повышению эффективности деятельности предприятий и ведомств; разработки и внедрения стратегий их долгосрочного развития. Имеет глубокое понимание финансовых процессов на предприятиях частного сектора."

В свою очередь, советник исполняющего обязанности председателя ОГХК Татьяна Гогенко - руководитель с многолетним опытом в сфере международного горнодобывающего и металлургического бизнеса: имеет 23 года опыта на руководящих должностях в одной из крупнейших мировых производственно-трейдинговых компаний Glencore International AG (Швейцария).

Питер Дэвис - гражданин Великобритании, имеет украинское происхождение, что побудило его участвовать в изменениях в экономике Украины, где сейчас работает и проживает. Имеет 29 лет опыта работы в крупных международных корпорациях. Обладает навыками в сфере финансовой аналитики, в сочетании со знанием украинских и международных бухгалтерских практик и стандартов, дает глубокое понимание успешного функционирования отраслей.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - предприятие на 100% в государственной собственности. Работает в сфере горнодобывающей промышленности. В своем составе имеет 2 завода: Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.