Дело экс-руководства ОГХК: в суде допросили свидетеля

Иллюстративное фото (sud ua)

Злоупотребления бывшего руководства ОГХК нанесли государству убытков на сумму почти 13 млн долларов

В Соломенском районном суде Киева вчера, 9 января, состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывших CEO АО "Объединенная горно-химическая компания", в результате злоупотребления которых государству был причинен ущерб на сумму почти 13 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что служебные лица государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (в настоящее время АО "Объединенная горно-химическая компания") с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, в течение декабря 2014 года - июля 2016 года при осуществлении хозяйственной деятельности продавали титановмісні руды по заниженным ценам через компании-посредники.

"Реализация сырья осуществлялось через связанные и подконтрольные руководству государственного предприятия иностранные компании - посредники - Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (Австрия) и Adelis Trade LLP (Великобритания), с последующей продажей руд иностранным субъектам хозяйствования реального сектора экономики - конечным получателям по действительным рыночным ценам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при этом служебные лица государственного предприятия по возможности заключения прямых контрактов вели переговоры и заключали контракты, действуя в интересах вышеуказанных подконтрольных компаний - посредников.

На счетах этих компаний и оставшаяся часть прибыли размером 12,9 млн долларов, что согласно официального курса валют, установленного Национальным банком Украины, составляет 296,8 млн грн.

"В судебном заседании допросили одного свидетеля, а также было продлено отстранение от должности руководителя общества", - добавили в ведомстве.

Отметим, 28 ноября 2018 года заседание в уголовном производстве по обвинению исполняющего обязанности руководителя ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило и его бывшего заместителя по коммерческим вопросам Юрия Перцева не состоялись. По информации прокуратуры, в здании Соломенского суда Киева не было электричества.

Напомним, в начале августа Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции возвратить на доработку прокурорам дело, в котором фигурирует руководитель ОАО ОГХК Руслан Журило.