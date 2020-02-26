Нове керівництво ОГХК контролюватиме підготовку приватизації під Glencore, - журналіст

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Журналіст переконаний, нове керівництво готуватиме ОГКХ до продажу на користь Glencorе

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" можуть приватизувати в інтересах Glencore International. Про це в блозі для "Української правди" написав журналіст Сергій Лямець, коментуючи поданий Фондом державного майна України (ФДМУ) у вівторок, 25 лютого, новий менеджмент компанії.

"На операційне управління ОГКХ поставили представника потенційного покупця", - пише Лещенко, вказування на те, що радники тимчасово виконуючого голови ОГКХ Михайла Макарова Пітер Девіс і Тетяна Гогенко - співробітники Glencore International.

У зв'язку з цим, журналіст переконаний, завдання нового керівництва - належним чином підготувати ОГКХ до продажу на користь Glencore.

"Це майже як з" Укрзалізницею "і Deutsche Bahn, тільки покупець УЗ невідомий, а в ОГКХ тут оптимізацію процесів проводитиме майбутній власник. Другий момент - конкурсу на главу ОГКХ не було. Замість конкурсу призначили виконуючого обов'язки голови правління. А в даному випадку не потрібен конкурс, достатньо наказу по ФДМ. Саме так в попередні роки надходили олігархи, коли хотіли приватизувати підприємство", - зазначає Лямець.

Крім того, журналіст також вказує на інтерес Glencore International в російському бізнесі.

"Glencore належать частки в ОК" РусАл "(8,65%) і казахською АТ" Казцинк "(50,7%). А у 2018 році компанія купила 0,57% акцій російської" Роснефти "за 300 млн євро. Сумніваюся, що це була просто портфельна інвестиція. За 300 мільйонів можна створити власну компанію середньої руки в Україні. Але, мабуть, потрібно було увійти саме в компанію, якою управляє Ігор Сечин", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, 25 лютого голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко представив нового виконуючого обов'язки голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Михайла Макарова і його радників Тетяни Гогенко і Пітера Девіса.

Сенниченко висловив переконання, що численні публікації й кримінальні справи стосовно колишнього менеджменту не сприяють довірі інвесторів.

"Нової команді належить провести аудит компанії й разом з радником з приватизації BDO & KPMG Baker McKenzie підготувати повне розкриття інформації про компанії. Питанням надзвичайної важливості є відновлення довіри до установи. Довіри ні до слів, а до реальних дій нового менеджменту, дозволить державі отримати справедливу ціну за компанію і залучити компетентних інвесторів, які приведуть її до успіху ", - заявив Дмитро Сенниченко.

На сайті Фонду держмайна відзначається, "Михайло Макаров досвідчений управлінець; має 26 років досвіду на керівних посадах. Володіє успішним управлінським досвідом щодо підвищення ефективності діяльності підприємств і відомств; розробки й впровадження стратегій їх довгострокового розвитку. Має глибоке розуміння фінансових процесів на підприємствах приватного сектора. "

У свою чергу, радник виконуючого обов'язки голови ОГХК Тетяна Гогенко - керівник з багаторічним досвідом у сфері міжнародного гірничодобувного і металургійного бізнесу: має 23 роки досвіду на керівних посадах в одній з найбільших світових виробничо-трейдингових компаній Glencore International AG (Швейцарія).

Пітер Девіс - громадянин Великобританії, має українське походження, що спонукало його взяти участь в змін в економіці України, де зараз працює і проживає. Має 29 років досвіду роботи в великих міжнародних корпораціях. Володіє навичками у сфері фінансової аналітики, в поєднанні зі знанням українських і міжнародних бухгалтерських практик і стандартів, дає глибоке розуміння успішного функціонування галузей.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - підприємство на 100% у державній власності. Працює у сфері гірничодобувної промисловості. У своєму складі має 2 заводи: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат і Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.