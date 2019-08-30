ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий уряд України планує працювати не менше року

Новини » Політика    30.08.2019 - 14:01
Новий уряд України планує працювати не менше року

Через рік буде ясна ефективність чи не ефективність Кабміну

Кабінет міністрів України, затверджений Верховною радою 29 серпня, планує працювати не менше року. Про це журналістам 30 серпня сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як зазначив Гончарук, про певний дедлайн домовленості з президентом України Володимиром Зеленським не було.

"Я думаю, що рік - це такий достатній період часу для того, щоб зробити висновок, чи ефективні ми, або не ефективні", - повідомив він.

При цьому Гончарук заявив, що має намір дуже уважно стежити за роботою кожного міністра свого уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада призначила новим прем'єр-міністром України Олексія Гончарука, а також склад Кабінету міністрів.

При цьому новий уряд поки не представив у парламент Програму діяльності, затвердження якої дає Кабміну імунітет на відставку протягом року.

Відзначимо, попередній уряд пропрацював більше трьох років. Відразу після формування Кабміну Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року парламент схвалив і Програму діяльності уряду.

Стало відомо, хто замінить призначених в Кабмін нардепів від "Слуги народу" Дебют "Слуги народу": як партія Зеленського почала управляти країною
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радаправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся