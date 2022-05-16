Новое правительство. Стало известно, кого могут назначить премьером Франции

Вследствие кадровых перестановок , которые были инициированы президентом Франции Эммануэлем Макроном, в стране назначат нового премьера. Им может стать министр труда Элизабет Борн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Как отмечает издание, Борн уже находится в Елисейском дворце. Сегодня же ее могут назначать новым премьером страны.

Как отмечает France24, перестановки в Кабинете министров должны подготовить почву для второго президентского срока Эммануэля Макрона.