RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий уряд. Стало відомо, кого можуть призначити прем'єром Франції

Фото: Елізабет Борн, міністр праці Франції (rechargenews.com)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок кадрових перестановок, що були ініційовані президентом Франції Еммануелем Макроном, в країні призначать нового прем'єра. Ним може стати міністр праці Елізабет Борн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як відзначає видання, Борн вже перебуває в Єлисейському палац. Сьогодні ж її можуть призначати новим прем'єром країни.

Як відзначає France24, перестановки в Кабінеті міністрів повинні підготувати підґрунтя для другого президентського терміну Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чинний прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс подасть сьогодні заяву про відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція