Новий уряд. Стало відомо, кого можуть призначити прем'єром Франції

Внаслідок кадрових перестановок, що були ініційовані президентом Франції Еммануелем Макроном, в країні призначать нового прем'єра. Ним може стати міністр праці Елізабет Борн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Як відзначає видання, Борн вже перебуває в Єлисейському палац. Сьогодні ж її можуть призначати новим прем'єром країни.
Як відзначає France24, перестановки в Кабінеті міністрів повинні підготувати підґрунтя для другого президентського терміну Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чинний прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс подасть сьогодні заяву про відставку.
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