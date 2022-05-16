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Новое правительство. Стало известно, кого могут назначить премьером Франции

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Понедельник 16 мая 2022 18:52
Новое правительство. Стало известно, кого могут назначить премьером Франции Фото: Элизабет Борн, министр труда Франции (rechargenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие кадровых перестановок, которые были инициированы президентом Франции Эммануэлем Макроном, в стране назначат нового премьера. Им может стать министр труда Элизабет Борн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отмечает издание, Борн уже находится в Елисейском дворце. Сегодня же ее могут назначать новым премьером страны.

Как отмечает France24, перестановки в Кабинете министров должны подготовить почву для второго президентского срока Эммануэля Макрона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что действующий премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст сегодня заявление об отставке.

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