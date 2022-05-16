Новий уряд. Стало відомо, кого можуть призначити прем'єром Франції

Внаслідок кадрових перестановок , що були ініційовані президентом Франції Еммануелем Макроном, в країні призначать нового прем'єра. Ним може стати міністр праці Елізабет Борн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Як відзначає видання, Борн вже перебуває в Єлисейському палац. Сьогодні ж її можуть призначати новим прем'єром країни.

Як відзначає France24, перестановки в Кабінеті міністрів повинні підготувати підґрунтя для другого президентського терміну Еммануеля Макрона.