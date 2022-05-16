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Новий уряд. Стало відомо, кого можуть призначити прем'єром Франції

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Понеділок 16 травня 2022 18:52
Новий уряд. Стало відомо, кого можуть призначити прем'єром Франції Фото: Елізабет Борн, міністр праці Франції (rechargenews.com)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок кадрових перестановок, що були ініційовані президентом Франції Еммануелем Макроном, в країні призначать нового прем'єра. Ним може стати міністр праці Елізабет Борн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як відзначає видання, Борн вже перебуває в Єлисейському палац. Сьогодні ж її можуть призначати новим прем'єром країни.

Як відзначає France24, перестановки в Кабінеті міністрів повинні підготувати підґрунтя для другого президентського терміну Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чинний прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс подасть сьогодні заяву про відставку.

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