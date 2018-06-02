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Новое правительство Каталонии принесло присягу

НовостиПолитика    02.06.2018 - 15:25
Фото: новое правительство Каталонии (twitter.com/asj_dasilva)
Фото: новое правительство Каталонии (twitter.com/asj_dasilva)

Таким образом, Каталония вышла из-под прямого правления со стороны Мадрида

Члены нового правительства Каталонии в субботу, 2 июня, приняли присягу. Таким образом автоматически завершился период прямого руководства в этом автономном регионе со стороны Мадрида, передает Reuters.

Отмечается, что период управления Каталонией со стороны Мадрида длился более семи месяцев. Правительство во главе с Кимом Торрой принесло присягу и вступило в свои полномочия.

Как заявил глава правительства Каталонии, он привержен идее независимости региона и хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом для того, чтобы положить конец противостоянию Барселоны и Мадрида.

"Это правительство привержено движению к независимому государству в форме республик",  - заявил Ким Торра во время присяги.

Напомним, 1 июня новое региональное правительство Каталонии, куда не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу, было утверждено центральной властью в Мадриде. 

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Теги публикации: Каталония, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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