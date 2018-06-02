Новий уряд Каталонії склав присягу

Таким чином, Каталонія вийшла з-під прямого правління з боку Мадрида

Члени нового уряду Каталонії в суботу, 2 червня, склали присягу. Таким чином автоматично завершився період прямого керівництва в цьому автономному регіоні з боку Мадрида, передає Reuters.

Наголошується, що період керування Каталонією з боку Мадрида тривав більше семи місяців. Уряд на чолі з Кімом Торрою приніс присягу і вступив у свої повноваження.

Як заявив глава уряду Каталонії, він схильний до ідеї незалежності регіону і хоче вступити в переговори з новим прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом для того, щоб покласти кінець протистоянню Барселони і Мадрида.

"Це уряд прихильний руху до незалежної держави у формі республік", - заявив Кім Торра під час присяги.

Нагадаємо, 1 червня нове регіональне уряд Каталонії, куди не увійшли політики, які перебувають у в'язницях або втекли за кордон, був затверджений центральною владою в Мадриді.