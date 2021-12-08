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Новое правительство Германии приняло присягу

Автор: Мария Кучерявец

В Германии приступает к исполнению своих обязанностей новая правительственная коалиция. Правительство новоназначенного канцлера Олафа Шольца приняло присягу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Так, сначала 63-летний социал-демократ Олаф Шольц принял присягу, а после него - правительство.

"После канцлера Олафа Шольца его министры также приняли присягу. Новое правительство официально пришло к власти. Оно теперь может занять место на скамье правительства в Бундестаге. Таким образом, последний вопрос повестки дня собрания закрыт, собрание завершилось", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 декабря Бундестаг утвердил нового канцлера Германии. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.

Добавим, ранее Олаф Шольц объявил, кому именно из его Социал-демократической партии отойдут министерские портфели.

В частности, один лидер "зеленых" Анналена Бербок станет першою в истории Германии женщиной на посту министра иностранных дел.

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ГерманияОлаф Шольц