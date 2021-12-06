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Новый канцлер и министры: как будет выглядеть "светофорное" правительство Германии

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Берлин, Понедельник 06 декабря 2021 11:59
Новый канцлер и министры: как будет выглядеть "светофорное" правительство Германии Фото: будущий канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В будущем так называемом "светофорном" правительстве Германии распределили все должности. Преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Олаф Шольц сегодня объявил, кому именно из его Социал-демократической партии (СДПГ) отойдут министерские портфели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Отметим, новое правительство Германии назвали "светофорным" из-за партийных цветов трех партий, которые сформировали правящую коалицию - "зеленые", СДПГ (партийный цвет красный) и Свободная демократическая партия (партийный цвет желтый).

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

На правах победителя парламентских выборов представители этой партии займут посты канцлера Германии и глав семи министерств:

Олаф Шольц - канцлер Германии

Вольфганг Шмидт - глава канцелярии

Кристин Ламбрехт - министр обороны

Нэнси Фэзер - министр внутренних дел

Хубертус Хайль - министр труда и социальных дел

Клара Гейвиц - министр строительства

Карл Лаутербах - министр здравоохранения

Свенья Шульце - министерство экономического сотрудничества и развития

"Союз 90 / Зеленые"

"Зеленые" в новом правительстве получат пять министерств:

Анналена Бербок - министр иностранных дел

Роберт Хабек - вице-канцлер и министр экономики и защиты климата

Анне Шпигель - министр по делам семьи

Штеффи Лемке - глава департамента окружающей среды

Джем Оздемир - министр сельского хозяйства

Свободная демократическая партия (СвДП)

Свободным демократам отошли четыре министерства:

Кристиан Линднер - министр финансов

Фолькер Виссинг - министр транспорта

Марко Бушманн - министр юстиции

Беттина Старк-Ватцингер - министр образования

Примечательно, что "светофорное правительство" Германии будет поровну представлено женщинами и мужчинами на руководящих постах.

Напомним, на выходных СДПГ и свободные демократы одобрили новую "светофорную" коалицию в Германии.

Голосование немецкого Бундестага по избранию нового канцлера состоится уже 8 декабря.

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