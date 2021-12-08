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Новий уряд Німеччини склав присягу

Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині приступає до виконання своїх обов'язків нова урядова коаліція. Уряд новопризначеного канцлера Олафа Шольца склав присягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Так, спершу 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц склав присягу, а після нього - уряд.

"Після канцлера Олафа Шольца його міністри також склали присягу. Новий уряд офіційно прийшов до влади. Він тепер може зайняти місце на лаві уряду в Бундестазі. Таким чином, останнє питання порядку денного зборів закрите, збори завершилися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня Бундестаг затвердив нового канцлера Німеччини. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц.

Додамо, раніше Олаф Шольц оголосив, кому саме з його Соціал-демократичної партії відійдуть міністерські портфелі.

Зокрема, одна лідерка "зелених" Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою на посаді міністра закордонних справ.

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ГерманияОлаф Шольц