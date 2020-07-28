Новое перемирие на Донбассе - самое масштабное за время войны, - ОП

В Офисе президента Украины нынешнее прекращение огня на Донбассе называют самым масштабным за время войны. Там полагают, что прекращение огня уже работает.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проверка Минском: как работает и зачем нужно новое перемирие на Донбассе".

В частности, в Офисе президента РБК-Украина рассказали, что накануне перемирия Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин провели разговор, который имел "практический контекст".

При этом у Зеленского назвали нынешнее перемирие самым масштабным за время антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, но не исключают, что отдельные нарушения все равно будут.

"Одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня - это распространенные случаи в любой зоне военных действий. Они не несут системный характер. Прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - рассказали РБК-Украина в ОП.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступило в силу новое соглашение о прекращении огня.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что со стороны боевиков прекращение огня должна контролировать мониторинговая миссия ОБСЕ.