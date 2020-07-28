Нове перемир'я на Донбасі - наймасштабніше за час війни, - ОП

В Офісі президента України нинішнє припинення вогню на Донбасі називають наймасштабнішим за час війни. Там вважають, що припинення вогню вже працює.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінськом: як працює і навіщо потрібно нове перемир'я на Донбасі".

Зокрема, в Офісі президента РБК-Україна розповіли, що напередодні перемир'я Володимир Зеленський і російський президент Володимир Путін провели розмову, яка мала "практичний контекст".

При цьому у Зеленського назвали нинішнє перемир'я наймасштабнішим за час антитерористичної операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, але не виключають, що окремі порушення все одно будуть.

"Поодинокі обстріли, які відбуваються на Донбасі після настання режиму повного і всеосяжного припинення вогню - це поширені випадки в будь-якій зоні військових дій. Вони не несуть системний характер. Припинення вогню працює. Хоча це складний процес", - розповіли РБК-Україна в ОП.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набрала чинності нова угода про припинення вогню.

Вице-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що з боку бойовиків припинення вогню повинна контролювати моніторингова місія ОБСЄ.