Порошенко предостерегает от наступления на децентрализацию

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что власть в Киеве принадлежит киевлянам

Децентрализация и передача полномочий и средств на места, право общества самостоятельно определять направления развития в настоящее время оказались под угрозой и необходимо сделать все, чтобы защитить эту реформу. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время конференции территориальной организации партии в городе Киеве.

«Наступление на децентрализацию – это сейчас первая опасность, где мы должны с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы общества. Не Порошенко, не Кличко, не каких-либо других политических сил, как бы они не назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам», – подчеркнул Петр Порошенко.

«И это первое задание, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место», – заметил он.

«Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ли ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у общества определять развитие территории», – подчеркнул он.