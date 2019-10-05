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Нове адмінтерустрій України планують поширювати на Крим і Донбас

Новини » Політика    05.10.2019 - 16:58
Нове адмінтерустрій України планують поширювати на Крим і Донбас
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Документ готують депутати з фракції "Слуга народу"

Новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентрализації планують розповсюджувати, в тому числі, на тимчасово непідконтрольні території - Крим і Донбас. Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлений проект нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення.

Корнієнко зазначив, що для проведення децентралізації необхідно внести зміни в Конституцію, після чого можна буде подавати до парламенту відповідні законопроекти, зокрема, про префектів.

"Ми будемо приймати адміністративно-територіальний устрій всієї країни, в тому числі Криму, Луганської та Донецької областей повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут запитання буде, звичайно, коли це почне реально діяти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" неодноразово заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив до 1 січня 2020 року розробити і внести на розгляд Ради законопроекти про засади адміністративно-територіального устрою України, про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення законодавства про місцеві вибори тощо.

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