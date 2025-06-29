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Новобудови, вторинка й оренда: скільки коштує житло у Дніпрі в 2025 році

Що відбувається на ринку нерухомості у Дніпрі (фото: wallpapers-fenix eu)
Автор: Василина Копитко

Вартість нерухомості на вторинному ринку у Дніпрі підскочила на 5-10% у валюті за пів року, залежно від виду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Про це пише РБК-Україна із посиланням дані ЛУН.

Скільки коштує житло на вторинці

Через війну ціни на нерухомість у місті сильно впали. Зараз Дніпро входить у вісімку міст із найдешевшим житлом. Втім, ринок починає адаптовуватися і з січня спостерігається плавне підвищення цін. Подорожчали всі види квартир:

  • однокімнатні квартири - 34 тисячі доларів, вартість зросла на 10%;
  • двокімнатні - 45 тисяч доларів, подорожчання становить 5%;
  • трикімнатні - 62 тисячі доларів, ціна зросла на 6%.

Найдорожче житло продають у Соборному та Шевченківському районах, найдешевше - у Новокадському та Самарському.

Ціни на квартири у Дніпрі (скриншот)

Що з цінами на первинці

Вартість житла на первинному ринку теж зросла. В середньому 1 "квадрат" коштує 1 080 доларів. Втім, ціна залежить від класу забудови:

  • економ - 770 доларів;
  • комфорт - 850 доларів;
  • бізнес - 1 150 доларів;
  • преміум - 1 510 доларів.

Найдорожче "нові метри" коштують у Шевченківському районі, найдешевше - в Індустріальному. Зараз у продажу 51 новобудова. 32 забудовники надають розтермінування, іпотеку - 14, кредит - 2.

Ціни на первинному ринку (скриншот)

Яка вартість оренди

Ціни на оренду в Дніпрі за останні пів року підскочили на всі види квартир:

  • однокімнатні коштують 11 тисяч гривень, це на 10% дорожче;
  • двокімнатні - 14 тисяч гривень, подорожчання становить 3%;
  • трикімнатні - 17 тисяч гривень, вартість зросла на 10%.

Найдорожче квартири здають у Шевченківському та Соборному районах, найдешевше - в Індустріальному та Новокадському.

Ціни на оренду у Дніпрі (скриншот)

Раніше ми писали про те, що вартість житла у Сумах також зросла за пів року. Однокімнатні квартири подорожчали на 15%, двокімнатні - на 2%, трикімнатні не змінились у ціні. Квадратні метри на первинному ринку не подорожчали.

Читайте також про те, що після тривалого затишшя ринок нерухомості в Харкові ожив: за останні пів року вартість квартир на вторинці підскочила на 10-17% у валюті, залежно від виду житла.

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