Новобудови, вторинка й оренда: скільки коштує житло у Дніпрі в 2025 році

Вартість нерухомості на вторинному ринку у Дніпрі підскочила на 5-10% у валюті за пів року, залежно від виду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.
Про це пише РБК-Україна із посиланням дані ЛУН.
Через війну ціни на нерухомість у місті сильно впали. Зараз Дніпро входить у вісімку міст із найдешевшим житлом. Втім, ринок починає адаптовуватися і з січня спостерігається плавне підвищення цін. Подорожчали всі види квартир:
Найдорожче житло продають у Соборному та Шевченківському районах, найдешевше - у Новокадському та Самарському.
Вартість житла на первинному ринку теж зросла. В середньому 1 "квадрат" коштує 1 080 доларів. Втім, ціна залежить від класу забудови:
Найдорожче "нові метри" коштують у Шевченківському районі, найдешевше - в Індустріальному. Зараз у продажу 51 новобудова. 32 забудовники надають розтермінування, іпотеку - 14, кредит - 2.
Ціни на оренду в Дніпрі за останні пів року підскочили на всі види квартир:
Найдорожче квартири здають у Шевченківському та Соборному районах, найдешевше - в Індустріальному та Новокадському.
Раніше ми писали про те, що вартість житла у Сумах також зросла за пів року. Однокімнатні квартири подорожчали на 15%, двокімнатні - на 2%, трикімнатні не змінились у ціні. Квадратні метри на первинному ринку не подорожчали.
Читайте також про те, що після тривалого затишшя ринок нерухомості в Харкові ожив: за останні пів року вартість квартир на вторинці підскочила на 10-17% у валюті, залежно від виду житла.
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