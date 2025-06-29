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Новостройки, вторичка и аренда: сколько стоит жилье в Днепре в 2025 году

Что происходит на рынке недвижимости в Днепре (фото: wallpapers-fenix eu)
Автор: Василина Копытко

Стоимость недвижимости на вторичном рынке в Днепре подскочила на 5-10% в валюте за полгода, в зависимости от вида жилья. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоит жилье на вторичке

Из-за войны цены на недвижимость в городе сильно упали. Сейчас Днепр входит в восьмерку городов с самым дешевым жильем. Однако рынок начинает адаптироваться и с января наблюдается плавное повышение цен. Подорожали все виды квартир:

  • однокомнатные квартиры - 34 тысячи долларов, стоимость выросла на 10%;
  • двухкомнатные - 45 тысяч долларов, подорожание составляет 5%;
  • трехкомнатные - 62 тысячи долларов, цена выросла на 6%.

Самое дорогое жилье продают в Соборном и Шевченковском районах, дешевле всего - в Новокадском и Самарском.

Цены на квартиры в Днепре (скриншот)

Что с ценами на первичке

Стоимость жилья на первичном рынке тоже выросла. В среднем 1 "квадрат" стоит 1 080 долларов. Но цена зависит от класса застройки:

  • эконом - 770 долларов;
  • комфорт - 850 долларов;
  • бизнес - 1 150 долларов;
  • премиум - 1 510 долларов.

Дороже всего "новые метры" стоят в Шевченковском районе, дешевле всего - в Индустриальном. Сейчас в продаже 51 новостройка. 32 застройщика предоставляют рассрочку, ипотеку - 14, кредит - 2.

Цены на первичном рынке (скриншот)

Какая стоимость аренды

Цены на аренду в Днепре за последние полгода подскочили на все виды квартир:

  • однокомнатные стоят 11 тысяч гривен, это на 10% дороже;
  • двухкомнатные - 14 тысяч гривен, подорожание составляет 3%;
  • трехкомнатные - 17 тысяч гривен, стоимость выросла на 10%.

Дороже всего квартиры сдают в Шевченковском и Соборном районах, дешевле всего - в Индустриальном и Новокадском.

Цены на аренду в Днепре (скриншот)

Ранее мы писали о том, что стоимость жилья в Сумах также выросла за полгода. Однокомнатные квартиры подорожали на 15%, двухкомнатные - на 2%, трехкомнатные не изменились в цене. Квадратные метры на первичном рынке не подорожали.

Читайте также о том, что после длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.

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