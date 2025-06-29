Новостройки, вторичка и аренда: сколько стоит жилье в Днепре в 2025 году

Сколько стоит жилье на вторичке

Из-за войны цены на недвижимость в городе сильно упали. Сейчас Днепр входит в восьмерку городов с самым дешевым жильем. Однако рынок начинает адаптироваться и с января наблюдается плавное повышение цен. Подорожали все виды квартир:

однокомнатные квартиры - 34 тысячи долларов, стоимость выросла на 10%;

двухкомнатные - 45 тысяч долларов, подорожание составляет 5%;

трехкомнатные - 62 тысячи долларов, цена выросла на 6%.

Самое дорогое жилье продают в Соборном и Шевченковском районах, дешевле всего - в Новокадском и Самарском.

Цены на квартиры в Днепре (скриншот)

Что с ценами на первичке

Стоимость жилья на первичном рынке тоже выросла. В среднем 1 "квадрат" стоит 1 080 долларов. Но цена зависит от класса застройки:

эконом - 770 долларов;

комфорт - 850 долларов;

бизнес - 1 150 долларов;

премиум - 1 510 долларов.

Дороже всего "новые метры" стоят в Шевченковском районе, дешевле всего - в Индустриальном. Сейчас в продаже 51 новостройка. 32 застройщика предоставляют рассрочку, ипотеку - 14, кредит - 2.

Цены на первичном рынке (скриншот)

Какая стоимость аренды

Цены на аренду в Днепре за последние полгода подскочили на все виды квартир:

однокомнатные стоят 11 тысяч гривен, это на 10% дороже;

двухкомнатные - 14 тысяч гривен, подорожание составляет 3%;

трехкомнатные - 17 тысяч гривен, стоимость выросла на 10%.

Дороже всего квартиры сдают в Шевченковском и Соборном районах, дешевле всего - в Индустриальном и Новокадском.

Цены на аренду в Днепре (скриншот)