Новий знак на дорогах України? У поліції попередили водіїв про фейк у мережі

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив громадян, що у мережі поширюється неправдива інформація про буцімто впровадження в Україні нового дорожнього знака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.

Про який "новий" дорожній знак йдеться

За словами Білошицького, останнім часом у мережі поширюється неправдива інформація про впровадження в Україні нового дорожнього знака.

Йдеться про "білий ромб на синьому фоні".

При цьому зазначається, нібито він буде застосовуватись для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів.

Правоохоронець уточнив, що йдеться буцімто про:

автобуси та інший громадський транспорт;

таксі;

легкові автомобілі з двома і більше пасажирами;

електромобілі.

"Жодних нових дорожніх знаків в Україні - це фейк", - наголосив Білошицький.

Він повідомив також, що насправді чинна редакція правил дорожнього руху (ПДР) України та ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування":

не передбачають встановлення такого знака;

не містять правил його застосування.

Відсутні також, за словами представника поліції, й відповідні проекти змін до вказаних нормативно-правових документів (які б передбачали правила застосування таких дорожніх знаків в Україні).

"Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах", - підсумував Білошицький.

Публікація заступника начальника Департаменту патрульної поліції (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)