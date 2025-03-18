Неочевидні знаки на дорогах України: що обов’язково потрібно знати водіям

На дорогах України водії можуть зустріти не лише стандартні знаки, а й рідкісні, значення яких відомі не всім. Однак водії мають знати, що вони означають та дотримуватися правил дорожнього руху (ПДР).

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Знак 1.41. "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод"



Знак 1.41. "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод"

Цей знак з’явився у Правилах дорожнього руху відносно нещодавно - у 2021 році. Він схожий за змістом із знаком "Аварійно-небезпечна ділянка" (зі знаком оклику всередині), але вказує на конкретний вид небезпеки. Поруч із ним встановлюється додаткова табличка із зображенням можливих загроз.

Знак 4.21. "Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання"



Знак 4.21. "Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання"

Використовується в зимовий період, коли дорожнє покриття стає слизьким. Найчастіше цей знак супроводжується табличкою зі сніжинкою, що вказує на необхідність застосування ланцюгів проти ковзання для безпечного руху.

Знак 5.1. "Автомагістраль"



Знак 5.1. "Автомагістраль"

Вказує на початок швидкісної траси, де максимальна дозволена швидкість - 130 км/год. Автомагістралі мають спеціальні правила.

Водії, виїжджаючи на автомагістраль, повинні пропустити транспорт, що рухається по ній.

Заборонено:

гальмування та зупинку на лівій смузі;

рух тракторів та самохідних машин;

рух вантажівок (понад 3,5 т) поза першою та другою смугами;

зупинку поза спеціальними місцями;

розворот у технологічних розривах розділювальної смуги;

навчальну їзду;

рух транспорту зі швидкістю менш ніж 40 км/год;

перегін і випасання тварин у межах дороги.

Пішоходам дозволено переходити автомагістраль лише через підземні або надземні переходи.

Знак 5.39. "Діагональний пішохідний перехід"



Знак 5.39. "Діагональний пішохідний перехід"

Цей знак застосовується на регульованих перехрестях, де дозволено перехід дороги по діагоналі. Світлофори на таких перехрестях не переводяться в режим жовтого миготіння.

Знак 5.82.1 "Платна дорога"



Знак 5.82.1 "Платна дорога"

Інформує водіїв про необхідність оплати за проїзд певною дорогою або її ділянкою. Його встановлюють при в’їзді на платні траси, а також заздалегідь - для можливості вибору альтернативного безкоштовного маршруту.

Знак 6.22. "Визначні місця"



Знак 6.22. "Визначні місця"

Цей знак допомагає водіям знайти історичні або культурні пам’ятки. Він вказує на місця, які можуть зацікавити туристів.