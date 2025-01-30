В Україні почали встановлювати незвичний дорожній знак: що він означає

На дорогах України почали встановлювати незвичний дорожній знак. Для багатьох водіїв він не знайомий.

РБК-Україна розповідає, що це за знак, у яких випадках його встановлюють та що він означає.

Мова йде про дорожній знак 7.25 "Острівець безпеки". Він був запроваджений в Україні з 1 листопада 2021 року, коли набрав чинності новий стандарт дорожніх знаків ДСТУ 4100:2021. Знак має прямокутну форму з чорним обрамленням. Він містить вигнуту стрілку та елемент, що нагадує "щит".

Згідно з діючими правилами дорожнього руху, цей знак інформує водіїв про наявність попереду звуження проїзної частини, острівця безпеки та необхідність його об’їзду. Він встановлюється разом із попереджувальними знаками, такими як "Звуження дороги" або "Обмеження максимальної швидкості".

Острівці безпеки зазвичай облаштовуються на пішохідних переходах або багатосмугових дорогах, щоб пішоходи могли безпечно зупинитися посеред дороги, якщо не встигають перейти її за один раз. Вони також допомагають розділяти смуги руху для автомобілів.

Знаки, що позначають острівці безпеки, встановлюються разом із попереджувальними знаками, наприклад, про звуження проїзної частини, аварійно небезпечну ділянку або обмеження швидкості. Вночі ці острівці освітлюються, а навколо них встановлюється огородження для безпеки пішоходів.