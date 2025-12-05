ua en ru
Новый знак на дорогах Украины? В полиции предупредили водителей о фейке в сети

Пятница 05 декабря 2025 16:28
Новый знак на дорогах Украины? В полиции предупредили водителей о фейке в сети Новые дорожные знаки для водителей в Украине не вводили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предупредил граждан, что в сети распространяется ложная информация о якобы внедрении в Украине нового дорожного знака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.

О каком "новом" дорожном знаке идет речь

По словам Белошицкого, в последнее время в сети распространяется ложная информация о внедрении в Украине нового дорожного знака.

Речь идет про "белый ромб на синем фоне".

При этом отмечается, якобы он будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств.

Правоохранитель уточнил, что речь идет якобы про:

  • автобусы и другой общественный транспорт;
  • такси;
  • легковые автомобили с двумя и более пассажирами;
  • электромобили.

"Никаких новых дорожных знаков в Украине - это фейк", - подчеркнул Белошицкий.

Он сообщил также, что на самом деле действующая редакция правил дорожного движения (ПДД) Украины и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения":

  • не предусматривают установку такого знака;
  • не содержат правил его применения.

Отсутствуют также, по словам представителя полиции, и соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы (которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине).

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - подытожил Белошицкий.

Новый знак на дорогах Украины? В полиции предупредили водителей о фейке в сетиНовый знак на дорогах Украины? В полиции предупредили водителей о фейке в сетиПубликация заместителя начальника Департамента патрульной полиции (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали устанавливать непривычный для некоторых дорожный знак.

Кроме того, мы объясняли, что на дорогах Украины водители могут встретить не только стандартные (привычные для каждого) знаки, но и редкие - значение которых могут быть известны не всем.

Читайте также, как можно быстро и легко запомнить дорожные знаки.

