У Новій Зеландії стався потужний землетрус

У Новій Зеландії біля Південного острова стався потужний землетрус магнітудою 6,7 балів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та GeoNet.
Поштовхи були зафіксовані у вівторок, 25 березня, за 160 км на північний захід від островів Снарес. Його зафіксували на глибині 33 км о 14:43 за місцевим часом.
Національне агентство з надзвичайних ситуацій порадило жителям регіонів Саутленд та Фіордленд триматися подалі від пляжів і морських акваторій, адже сильні та незвичні течії можуть становити небезпеку.
Загроза охоплює західне узбережжя Південного острова від Мілфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.
Землетрус відчули понад 4700 людей. Новозеландські ЗМІ повідомили про падіння предметів і розгойдування будівель.
Джерело: GeoNet (geonet.org.nz)
Останнім часом у світі почастішали сильні землетруси з руйнівними наслідками. Деякі з них відбуваються у країнах та зонах, які раніше не вважалися сейсмічно активними, зокрема в Україні.
21 березня в Ірані неподалік міста Ісфахан стався землетрус біля ядерного об'єкта, що займається збагаченням урану.
На початку березня у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 балів за шкалою Ріхтера.
У лютому стався землетрус магнітудою 3,6 балів у районі Полтави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.