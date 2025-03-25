UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Ілюстративне фото: Нову Зеландію сколихнув землетрус (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Новій Зеландії біля Південного острова стався потужний землетрус магнітудою 6,7 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та GeoNet.

Поштовхи були зафіксовані у вівторок, 25 березня, за 160 км на північний захід від островів Снарес. Його зафіксували на глибині 33 км о 14:43 за місцевим часом.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій порадило жителям регіонів Саутленд та Фіордленд триматися подалі від пляжів і морських акваторій, адже сильні та незвичні течії можуть становити небезпеку.

Загроза охоплює західне узбережжя Південного острова від Мілфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.

Землетрус відчули понад 4700 людей. Новозеландські ЗМІ повідомили про падіння предметів і розгойдування будівель.

Джерело: GeoNet (geonet.org.nz)

Потужні землетруси у світі

Останнім часом у світі почастішали сильні землетруси з руйнівними наслідками. Деякі з них відбуваються у країнах та зонах, які раніше не вважалися сейсмічно активними, зокрема в Україні.

21 березня в Ірані неподалік міста Ісфахан стався землетрус біля ядерного об'єкта, що займається збагаченням урану.

На початку березня у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 балів за шкалою Ріхтера.

У лютому стався землетрус магнітудою 3,6 балів у районі Полтави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова Зеландія