В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

В Новой Зеландии возле Южного острова произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и GeoNet.
Толчки были зафиксированы во вторник, 25 марта, в 160 км к северо-западу от островов Снарес. Его зафиксировали на глубине 33 км в 14:43 по местному времени.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям регионов Саутленд и Фьордленд держаться подальше от пляжей и морских акваторий, ведь сильные и необычные течения могут представлять опасность.
Угроза охватывает западное побережье Южного острова от Милфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.
Землетрясение ощутили более 4700 человек. Новозеландские СМИ сообщили о падении предметов и раскачивании зданий.
Источник: GeoNet (geonet.org.nz)
В последнее время в мире участились сильные землетрясения с разрушительными последствиями. Некоторые из них происходят в странах и зонах, которые ранее не считались сейсмически активными, в частности в Украине.
21 марта в Иране недалеко от города Исфахан произошло землетрясение возле ядерного объекта, занимающегося обогащением урана.
В начале марта в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 баллов по шкале Рихтера.
В феврале произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов в районе Полтавы.
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