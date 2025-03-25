В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Толчки были зафиксированы во вторник, 25 марта, в 160 км к северо-западу от островов Снарес. Его зафиксировали на глубине 33 км в 14:43 по местному времени.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям регионов Саутленд и Фьордленд держаться подальше от пляжей и морских акваторий, ведь сильные и необычные течения могут представлять опасность.

Угроза охватывает западное побережье Южного острова от Милфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.

Землетрясение ощутили более 4700 человек. Новозеландские СМИ сообщили о падении предметов и раскачивании зданий.

Источник: GeoNet (geonet.org.nz)