ua en ru
Вт, 25 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Новая Зеландия, Вторник 25 марта 2025 06:16
UA EN RU
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение Иллюстративное фото: Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Новой Зеландии возле Южного острова произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и GeoNet.

Толчки были зафиксированы во вторник, 25 марта, в 160 км к северо-западу от островов Снарес. Его зафиксировали на глубине 33 км в 14:43 по местному времени.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям регионов Саутленд и Фьордленд держаться подальше от пляжей и морских акваторий, ведь сильные и необычные течения могут представлять опасность.

Угроза охватывает западное побережье Южного острова от Милфорд-Саунд до Пуйсегур-Пойнт.

Землетрясение ощутили более 4700 человек. Новозеландские СМИ сообщили о падении предметов и раскачивании зданий.

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Источник: GeoNet (geonet.org.nz)

Мощные землетрясения в мире

В последнее время в мире участились сильные землетрясения с разрушительными последствиями. Некоторые из них происходят в странах и зонах, которые ранее не считались сейсмически активными, в частности в Украине.

21 марта в Иране недалеко от города Исфахан произошло землетрясение возле ядерного объекта, занимающегося обогащением урана.

В начале марта в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 баллов по шкале Рихтера.

В феврале произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов в районе Полтавы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая Зеландия
NEWS
Как Украина видит перемирие с Россией на море: разъяснение ВМС
Как Украина видит перемирие с Россией на море: разъяснение ВМС
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян