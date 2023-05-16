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В Новій Зеландії сталася пожежа в хостелі: 6 загиблих, 11 зниклих безвісти

Фото: в Новій Зеландії сталася пожежа в хостелі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В столиці Нової Зеландії Велінгтоні сталася пожежа в хостелі. ВІдомо про 6 загиблих та мінімум 11 зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що пожежа в будинку з 92-ма кімнатами почалась близько опівночі. Частина будівлі обвалилася, тож поліція та пожежники поки не мають до неї повного доступу.

Наразі правоохоронці знайшли тіла 6 загиблих, ще близько 11 людей вважаються зниклими безвісти.

"Схоже, кількість жертв може зрости", - прокоментував трагедію прем'єр-міністр країни Кріс Гілкінс.

Один із мешканців хостелу повідомив, що до цього в будівлі часто спрацьовувала пожежна сигналізація, яку всі ігнорували.

Нагадаємо, що у провінції Альберта в Канаді фіксуються зростання активності лісових пожеж через спекотну й суху погоду.

А 11 травня сталася масштабна пожежа на військовому полігоні в Естонії.

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ПожежаНовая Зеландия