ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Естонії на військовому полігоні спалахнула масштабна пожежа

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 16:24
В Естонії на військовому полігоні спалахнула масштабна пожежа Ілюстративне фото: в Естонії на військовому полігоні спалахнула масштабна пожежа (flickr by Matt Hecht)
Автор: Іван Носальський

В Естонії сьогодні, 11 травня, розпочалася масштабна пожежа на військовому полігоні. Рятувальники не можуть її загасити, оскільки на території, яку охопив вогонь, є нерозірвані снаряди.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR, про це заявили в Центрі тривоги.

Виклик рятувальникам надійшов об 11:54. Наразі, оскільки пожежники не можуть розпочати гасіння, вони стежать, щоб вогонь не вийшов за периметр території полігону, розповів прессекретар Ліунаського рятувального центру Марек Кійк.

За його словами, вогонь уже охопив 20 гектарів. Але територія, де почалася пожежа, обмежена траншеями, що знижує ризик його поширення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва боєприпасів.

Також ми писали, що в Німеччині під Дюссельдорфом пролунав вибух, внаслідок чого постраждали пожежники та поліцейські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Пожежа
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії