В Новой Зеландии произошел пожар в хостеле: 6 погибших, 11 пропавших без вести

В столице Новой Зеландии Веллингтоне произошел пожар в хостеле. Известно о 6 погибших и минимум 11 пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Сообщается, что пожар в доме с 92 комнатами начался около полуночи. Часть здания обрушилась, так что полиция и пожарные пока не имеют к нему полного доступа.
В настоящее время правоохранители обнаружили тела 6 погибших, еще около 11 человек считаются пропавшими без вести.
"Похоже, количество жертв может возрасти", – прокомментировал трагедию премьер-министр страны Крис Гилкинс.
Один из жителей хостела сообщил, что до этого в здании часто срабатывала пожарная сигнализация, которую все игнорировали.
Напомним, что в провинции Альберта в Канаде фиксируется рост активности лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды.
А 11 мая произошел масштабный пожар на военном полигоне в Эстонии.
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