Новий завод Iron Dome: Америка запускає виробництво перехоплювачів для Ізраїлю

Американська компанія Raytheon спільно з ізраїльською Rafael офіційно запустили завод у США, який випускатиме ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Будівництво об'єкта тривало з кінця 2023 року, на нього обидві компанії вклали 33 мільйони доларів США.

Замовлення та фінансування

Ізраїль розмістив замовлення на ракети-перехоплювачі вартістю 1,25 мільярда доларів, кошти на яке надходять у рамках допомоги США.

Раніше Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про "багатомільярдний контракт" з Rafael на постачання нових зенітних ракет Tamir.

Міністр оборони Ізраїлю зазначив, що підписаний контракт істотно посилить можливості ППО країни та дасть змогу ефективно протистояти загрозам національній безпеці.

Пакет допомоги США

Виробництво ракет для Iron Dome фінансується коштом пакета допомоги США на 8,7 мільярда доларів, ухвалених Конгресом у квітні 2024 року. До нього включено 5,2 мільярда доларів, виділені спеціально на засоби ППО.

Церемонія і співпраця

Підписання контракту відбулося в штаб-квартирі міністерства оборони Ізраїлю в Тель-Авіві за участю військового аташе США генерал-майора Аарона Дрейка і провідних ізраїльських оборонних представників.

Новий завод зміцнює стратегічне співробітництво між країнами та забезпечує надійне виробництво ключових елементів системи Iron Dome.