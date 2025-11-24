Новый завод Iron Dome: Америка запускает производство перехватчиков для Израиля

Американская компания Raytheon совместно с израильской Rafael официально запустили завод в США, который будет выпускать ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Строительство объекта продолжалось с конца 2023 года, на него обе компании вложили 33 миллиона долларов США.

Заказ и финансирование

Израиль разместил заказ на ракеты-перехватчики стоимостью 1,25 миллиарда долларов, средства на который поступают в рамках помощи США.

Ранее Министерство обороны Израиля объявило о "многомиллиардном контракте" с Rafael на поставку новых зенитных ракет Tamir.

Министр обороны Израиля отметил, что подписанный контракт существенно усилит возможности ПВО страны и позволит эффективно противостоять угрозам национальной безопасности.

Пакет помощи США

Производство ракет для Iron Dome финансируется за счет пакета помощи США на 8,7 миллиарда долларов, принятых Конгрессом в апреле 2024 года. В него включены 5,2 миллиарда долларов, выделенные специально на средства ПВО.

Церемония и сотрудничество

Подписание контракта прошло в штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием военного атташе США генерал-майора Аарона Дрейка и ведущих израильских оборонных представителей.

Новый завод укрепляет стратегическое сотрудничество между странами и обеспечивает надежное производство ключевых элементов системы Iron Dome.