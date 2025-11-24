Європа представила контрпропозицію до мирного плану США: що це означає для України

Європейські держави підготували альтернативний мирний план щодо України, який змінює розстановку сил у переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph.

Європейський план був сформований як відповідь на 28-пунктний проєкт США, який, за оцінками критиків, давав Москві значні переваги, як-от повернення РФ до G8.

Новий же план містить обмеження для України: зокрема, пропонується встановити чисельність армії в мирний час на рівні 800 тис. військовослужбовців, тоді як попередні версії подібних пропозицій не містили такої вимоги.

До документа також внесено зобов'язання проведення виборів одразу після підписання угоди.

При цьому європейські держави виключили з плану вимогу Росії про політичні зміни на Донбасі та відмовилися від пункту, який передбачав передачу США половини доходів від заморожених російських активів.

Позиція США і реакція на переговори

За підсумками екстреного саміту в Женеві американська сторона заявила про коригування своєї пропозиції.

Марк Рубіо зазначив: "Я вважаю, що це дуже, дуже змістовна, я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, які ми мали досі за весь цей процес".

Він додав, що остаточне рішення мають затвердити лідери США та Росії, оскільки Москва неодноразово змінювала свої умови.

Водночас президент США розкритикував Україну за відсутність "нульової подяки", а також висловив невдоволення тим, що європейські держави, за його словами, роблять недостатньо для досягнення миру.

Критика американського плану і звинувачення в його походженні

Американська пропозиція зазнала гострої критики як усередині США, так і за їхніми межами.

Низка опонентів заявляли, що документ виглядає "списком бажань для Путіна". Виникли звинувачення, що початковий текст нібито був написаний російською мовою.

Меган Моббс стверджувала, що формулювання відповідають стилю російських державних документів і могли бути лише перекладені англійською.

Представники адміністрації відкинули ці припущення, наполягаючи, що план повністю розроблений у Вашингтоні та заснований на пропозиціях обох сторін конфлікту.

Політичні наслідки та позиції країн-партнерів

Лідери європейських країн наголосили на важливості координації зусиль і висловили готовність працювати над компромісним варіантом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засумнівався в дотриманні встановлених США термінів: "Зараз я не впевнений, що ми отримаємо рішення, яке хоче президент Трамп, у найближчі кілька днів".

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність ясності: "Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто автор плану і де він був створений".

Європейська контрпропозиція передбачає, що обговорення можливого територіального врегулювання має починатися від фактичної лінії фронту.

Також вона закріплює принцип збереження російських активів у заморожуванні до моменту компенсації збитків Україні.