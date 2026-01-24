У Росії запропоновано законопроєкт, який розширює "профілактичні заходи" проти "спотворення історії", що узаконює ідеологічний контроль і несе особливі ризики для жителів тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.
Депутати партії "Единая Россия" спільно з сенаторами запропонували новий законопроєкт, який розширює можливості державних органів щодо "профілактики деструктивної поведінки", фактично закріплюючи за окупаційними структурами контроль над свідомістю громадян.
Ініціатива подається під виглядом боротьби із "зовнішнім впливом" і "деструктивною пропагандою", але на практиці створює інструменти для масового тиску на населення.
Законопроєкт легалізує ідею, що будь-яку незгоду з нав'язаними окупаційними наративами, критику радянсько-російської версії історії або відмову брати участь у воєнізованих заходах можна кваліфікувати як "антисоціальну поведінку" або "загрозу безпеці".
Серед можливих заходів передбачені "профілактичні бесіди", офіційні попередження та постійний облік громадян силами окупаційних структур.
Для населення тимчасово окупованих територій це означає посилення репресій, обмеження свободи слова та масовий примус до лояльності.
Законопроєкт закріплює правову основу для репресивного контролю, перетворює історію на інструмент пропаганди, а "патріотизм" - на обов'язкову форму підпорядкування.
Ініціатива фактично легалізує практику ідеологічної окупації та мілітаризації суспільства, погрожуючи повним позбавленням громадянських прав і свобод на тимчасово окупованих територіях, посилюючи тиск на кожного жителя та закріплюючи механізми тотального контролю.
Нагадуємо, що окупаційні адміністрації за підтримки федеральних структур РФ системно втягують школи на тимчасово окупованих територіях України в мілітаризацію освіти: під виглядом оновлення навчальних програм у межах курсу "основи безпеки та захисту батьківщини" дітям фактично нав'язують елементи початкової військової підготовки з демонстрацією зброї, екіпірування та технологій управління безпілотниками.
Зазначимо, що окупаційні структури в Херсонській області продовжують мілітаризацію дітей з тимчасово окупованих територій, вивозячи підлітків до Росії під виглядом освітніх ініціатив: чергову групу неповнолітніх відправили до Волгограду в рамках проєкту "Гордість нації. Шлях розвитку", який фактично використовується для військової підготовки.