Новий закон про мобілізацію. Хто, крім студентів, може розраховувати на відстрочку

Відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати студенти, аспіранти та докторанти. Також відстрочку нададуть деяким категоріям викладачів та педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради України

Як зазначають у парламенті, під час розгляду закону про мобілізацію була врахована пропозиція Комітету освіти щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам. Йдеться про аспірантів, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання.

За новим законом про мобілізацію, в Україні відстрочку від мобілізації отримають:

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових.

Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня, коли закон набере чинності - читайте у нашому матеріалі.

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