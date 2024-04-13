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Новый закон о мобилизации. Кто, кроме студентов, может рассчитывать на отсрочку

Украина, Суббота 13 апреля 2024 15:22
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Новый закон о мобилизации. Кто, кроме студентов, может рассчитывать на отсрочку Фото: в Раде объяснили, кто, кроме студентов, может рассчитывать на отсрочку от мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отсрочку от мобилизации могут получить студенты, аспиранты и докторанты. Также отсрочку дадут некоторым категориям преподавателей и педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады Украины.

По новому закону о мобилизации, в Украине отсрочку от мобилизации получат:

  • студенты профессионального (профессионально-технического) образования, ВУЗов, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;
  • докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
  • преподаватели, имеющие ученую степень, учреждений высшего и профессионального образования, научных учреждений и организаций, а также педагогические работники этих учреждений, учителя школ при условии, что они имеют не менее 0,75 ставки.

Как отмечают в парламенте, при рассмотрении закона о мобилизации было учтено предложение Комитета образования по праву на отсрочку от мобилизации аспирантам. Речь идет об аспирантах, которые учатся как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения.

Новый закон о мобилизации

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая, когда закон вступит в силу - читайте в нашем материале.

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