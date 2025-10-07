Новий закон про кредитні історії: сьогодні Рада зробила перший крок

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблений для посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості.

Його мета - заохотити відповідальне кредитування та забезпечити, щоб кредитна історія використовувалася лише для оцінки кредитоспроможності, управління ризиками та ідентифікації клієнтів.

Що зміниться

Документ пропонує запровадити нові правові та організаційні засади ведення кредитних історій, а також державний нагляд за цією діяльністю.

У законопроєкті визначено, які саме дані мають включатися до кредитної історії, як часто вони оновлюються, терміни їх зберігання (до 10 років) і порядок знищення після закінчення цього строку. Кредитори будуть зобов’язані регулярно передавати актуальну інформацію про виконання зобов’язань, що має зменшити ризики шахрайства та неточностей.

Громадяни отримають право безкоштовно переглядати власну кредитну історію, а також вносити зміни або вимагати видалення недостовірних даних.

Законопроєкт також передбачає можливість тимчасового доступу до кредитних історій зниклих безвісти осіб для їхніх близьких під час воєнного стану, а у разі смерті позичальника - право отримати відповідну інформацію офіційним представникам.

Передбачено заборону на використання інформації з кредитних історій третіми особами без згоди власника та встановлюються санкції за порушення цих норм.

Механізм "стоп-кредит"

Однією з головних іновацій є механізм "стоп-кредит". Якщо особа офіційно заявить про небажання укладати кредитні договори, будь-який новий кредит після цього вважатиметься недійсним.

Нові вимоги до бюро кредитних історій

Водночас документ посилює вимоги до бюро кредитних історій - зокрема, до структури їхньої власності, репутації керівництва, систем внутрішнього контролю, кіберзахисту та інформаційної безпеки. Запроваджується також можливість транскордонного обміну даними між бюро за згодою позичальника.

Контроль за діяльністю бюро кредитних історій здійснюватиме Національний банк України, який матиме повноваження проводити перевірки та застосовувати заходи впливу у разі порушень.

Створення публічного електронного Реєстру

Окрім того, планується створення публічного електронного Реєстру бюро кредитних історій, а також визначення порядку розкриття інформації, що становить банківську або фінансову таємницю.