Новый закон о кредитных историях: сегодня Рада сделала первый шаг

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для усиления защиты прав заемщиков, улучшения обмена информацией на кредитном рынке и повышения ее качества.

Его цель - поощрить ответственное кредитование и обеспечить, чтобы кредитная история использовалась только для оценки кредитоспособности, управления рисками и идентификации клиентов.

Что изменится

Документ предлагает ввести новые правовые и организационные основы ведения кредитных историй, а также государственный надзор за этой деятельностью.

В законопроекте определено, какие именно данные должны включаться в кредитную историю, как часто они обновляются, сроки их хранения (до 10 лет) и порядок уничтожения по истечении этого срока. Кредиторы будут обязаны регулярно передавать актуальную информацию о выполнении обязательств, что должно уменьшить риски мошенничества и неточностей.

Граждане получат право бесплатно просматривать собственную кредитную историю, а также вносить изменения или требовать удаления недостоверных данных.

Законопроект также предусматривает возможность временного доступа к кредитным историям пропавших без вести лиц для их близких во время военного положения, а в случае смерти заемщика - право получить соответствующую информацию официальным представителям.

Предусмотрен запрет на использование информации из кредитных историй третьими лицами без согласия владельца и устанавливаются санкции за нарушение этих норм.

Механизм "стоп-кредит"

Одной из главных инноваций является механизм "стоп-кредит". Если лицо официально заявит о нежелании заключать кредитные договоры, любой новый кредит после этого будет считаться недействительным.

Новые требования к бюро кредитных историй

В то же время документ ужесточает требования к бюро кредитных историй - в частности, к структуре их собственности, репутации руководства, систем внутреннего контроля, киберзащиты и информационной безопасности. Вводится также возможность трансграничного обмена данными между бюро с согласия заемщика.

Контроль за деятельностью бюро кредитных историй будет осуществлять Национальный банк Украины, который будет иметь полномочия проводить проверки и применять меры воздействия в случае нарушений.

Создание публичного электронного Реестра

Кроме того, планируется создание публичного электронного Реестра бюро кредитных историй, а также определение порядка раскрытия информации, составляющей банковскую или финансовую тайну.