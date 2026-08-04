Карту GTA 6 вже можна дослідити: її відтворили у Cities: Skylines 2

Фанати знайшли спосіб "прогулятися" світом GTA 6 ще до офіційного релізу гри. Один із моддерів відтворив карту Вайс-Сіті та штату Леоніда у Cities: Skylines 2, додавши міський трафік і пішоходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GTA Boom .

Під час створення тривимірної моделі автор спирався на аналіз офіційних трейлерів, скриншотів і картографічні дані фанатського проєкту map.stateofleonida.net.

На відміну від двовимірних інтерактивних карт у веб-браузерах, симуляція у Cities: Skylines 2 дає змогу оцінити масштаби та архітектуру мегаполіса з перспективи вулиць у масштабі 1:1.

Завдяки вбудованим механікам симулятора локація отримала динамічну зміну погодних умов та повноцінну систему автомобільного руху.

Дослідити карту у грі Cities: Skylines 2 можна, завантаживши модифікацію за ідентифікатором ID# 153426.

Читайте більше: Rockstar обмежила GTA 6 на PS5: Xbox отримав важливу перевагу

Масштаби та деталізація відтвореного світу

Віртуальна карта охоплює не лише центральні райони Вайс-Сіті та Вайс-Біч, а й прилеглі території, зокрема острови Леоніда-Кіс та місто Порт-Геллхорн.

Особливості створеної моделі відкритого світу:

Деталізоване відтворення берегової лінії, пляжних зон та міських кварталів;

Симуляція пішохідного потоку та міського транспорту в реальному часі;

Висока точність порівняно з офіційними промо-матеріалами Rockstar Games, хоча автор зазначає можливість невеликих похибок.

Зазначимо, що крім головних персонажів, Rockstar уже підтвердила цілу низку акторів другого плану. Серед них - поціновувач пива та теорій змови Кел Гемптон (Cal Hampton), власник нічного клубу Бубі Айк (Boobie Ike) та досвідчений грабіжник банків Рауль Баутіста (Raul Bautista).

Очікування нових офіційних матеріалів

Створення подібних фанатських масштабних моделей зумовлене тривалою паузою в маркетинговій кампанії розробників.

Водночас інсайдери та аналітики очікують, що компанія Rockstar Games та холдинг Take-Two Interactive можуть презентувати третій трейлер або геймплейні кадри GTA 6 уже найближчим часом.