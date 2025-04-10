В Україні скасували спецдозволи на зайняття народною медициною

В Україні скасували норму 2012 року, за якою для зайняття народною медициною був потрібен спеціальний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 квітня 2025 р. № 400 .

Своїм рішенням Кабмін скасував постанову від 3 грудня 2012 р. № 1145 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)".

"Лікування" без гарантій

У 2018 році в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пропонувала скасувати видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

У МОЗ тоді хотіли визначити народну медицину як метод оздоровлення, профілактики, діагностики та лікування, які ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

За її словами, якщо сучасна медична наука не визнає практику цілителів, знахарів і екстрасенсів як метод лікування, цього не може визнавати закон і держава.

"І в жодному разі Міністерство охорони здоров’я не може надавати дозвільні документи на методи, безпечність та ефективність яких неможливо гарантувати", - пояснила Супрун.

МОЗ також пропонувало заборонити рекламу народної медицини.

Народні цілителі

Народні цілителі - це особи, які займаються лікуванням людей за допомогою традиційних, нетрадиційних або альтернативних методів, що передаються з покоління в покоління. Їх ще називають знахарями, травниками, костоправами, шаманами або екстрасенсами, залежно від регіону та методу лікування.

У більшості країн народне цілительство не заборонене, але й не визнається як частина офіційної медицини. В Україні, наприклад, не можна називати себе лікарем без медичної освіти, однак діяльність народних цілителів не повністю врегульована законом.