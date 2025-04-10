ua en ru
Чт, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні скасували спецдозволи на зайняття народною медициною

Україна, Четвер 10 квітня 2025 12:24
UA EN RU
В Україні скасували спецдозволи на зайняття народною медициною Фото: знахарі в Україні працюватимуть без спецдозволу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні скасували норму 2012 року, за якою для зайняття народною медициною був потрібен спеціальний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 квітня 2025 р. № 400.

Своїм рішенням Кабмін скасував постанову від 3 грудня 2012 р. № 1145 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)".

"Лікування" без гарантій

У 2018 році в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пропонувала скасувати видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

У МОЗ тоді хотіли визначити народну медицину як метод оздоровлення, профілактики, діагностики та лікування, які ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

За її словами, якщо сучасна медична наука не визнає практику цілителів, знахарів і екстрасенсів як метод лікування, цього не може визнавати закон і держава.

"І в жодному разі Міністерство охорони здоров’я не може надавати дозвільні документи на методи, безпечність та ефективність яких неможливо гарантувати", - пояснила Супрун.

МОЗ також пропонувало заборонити рекламу народної медицини.

Народні цілителі

Народні цілителі - це особи, які займаються лікуванням людей за допомогою традиційних, нетрадиційних або альтернативних методів, що передаються з покоління в покоління. Їх ще називають знахарями, травниками, костоправами, шаманами або екстрасенсами, залежно від регіону та методу лікування.

У більшості країн народне цілительство не заборонене, але й не визнається як частина офіційної медицини. В Україні, наприклад, не можна називати себе лікарем без медичної освіти, однак діяльність народних цілителів не повністю врегульована законом.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні
Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні
DAILY
Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни