Новый Кабмин хочет отменить разрешение на целительство и еще 62 инструмента регулирования

Новое правительство Юлии Свириденко предлагает отменить 63 инструмента, как устаревшие, неактуальные, дублирующие и обременяющие для бизнеса. Среди них разрешение на занятие народной медициной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13554 об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности.

Инициатива основывается на выводах межведомственной рабочей группы и плане дерегуляции, утвержденном правительством в 2019 году.

Речь идет о разрешениях и согласованиях, которые не имеют правовой основы, не соответствуют современным условиям или дублируют функции других документов. Ожидается, что реформа улучшит бизнес-климат и уменьшит расходы предпринимателей на бюрократию.

Что именно отменят

В сфере здравоохранения планируют ликвидировать разрешение на занятие народной медициной (целительством) и сертификат на регистрацию опасного фактора. В сфере экологии - согласование выбросов, искусственного воздействия на атмосферу, границ санитарных зон водных объектов.

В лесном и охотничьем хозяйствах отменят 23 документа, среди которых разрешения на вырубку деревьев, отлов животных для науки, мелиорацию и страхование зерна на складах. В области строительства и энергетики уберут разрешительные документы на использование взрывчатки, согласование архитектурных проектов в старых городах и другие.

Меньше барьеров для инвестиций и образования

В сфере внешнеэкономической деятельности и образования отменят разрешение на переговоры с иностранцами, регистрацию совместных инвестиционных контрактов, лицензии на внешкольное образование, разрешения на открытие филиалов зарубежных вузов, а также согласование на использование металлоискателей на памятниках.

Такие изменения направлены на устранение лишних барьеров для предпринимательства, инноваций и инвестирования. Законопроект также учитывает обязательства Украины перед Международной организацией труда.

Обоснование правительства

По словам инициаторов, отмена инструментов не повлияет на качество государственного контроля, но позволит бизнесу сэкономить время и ресурсы. Они отмечают: эти документы не имеют критической функции или дублируют другие регулирования.

Проект разработан в соответствии с Законом "О системе общественного здоровья" и правительственными решениями 2019 и 2023 годов. Ожидается, что принятие документа позволит Украине улучшить позиции в международных рейтингах легкости ведения бизнеса.