Новий управитель "Моршинської" планує негайно розпочати аудит групи

Що відомо про аудит

Він зазначив, що як незалежний управитель планує розпочати роботу з глибокого аудиту групи. Мета – забезпечити перехід від формального арешту корпоративних прав до реального контролю держави над активом.

"Йдеться про контроль корпоративних рішень і фінансових потоків, збереження виробництва, робочих місць та ринкової вартості підприємств. Особливе завдання – не допустити виведення ресурсів і забезпечити надходження доходів на користь України", – каже Герман.

Він наголошує, що після завершення передбачених процедур та укладення договору, на підставі результатів повного аудиту команда "Пріоритас" планує запропонувати стратегію, яка дозволить збільшити надходження до державного бюджету та посилити позиції українських брендів на ринку.

"Завдання незалежного управителя – захистити національні інтереси. Вони мають працювати на українську економіку, збереження робочих місць і наповнення державного бюджету", – йдеться у дописі представника "Пріорітас".

Досвід команди та судові ризики

Представник управителя також розповів про свій бекграунд та склад команди. Сергій Герман долучився до команди "Пріорітас" маючи понад 14 років управлінського досвіду у виробництві питної води та безалкогольних напоїв.

"У різні роки очолював правління та був генеральним директором Київського заводу безалкогольних напоїв "Росинка". У команді відповідатиму за бізнесову стратегію, розвиток продуктових напрямів і підготовку рішень із технологічної модернізації виробництва", - додав він.

Його колега Жанна Єфремова має багаторічний досвід у корпоративному праві та управлінні активами. Герман переконаний, що поєднання юридичної компетентності з практичним досвідом роботи в галузі дає можливість побудувати прозору й ефективну модель управління.

Окрім того, він підкреслив, що можливий міжнародний судовий процес за позовом проти України не вплине на плани управителя, адже питання власності на актив не належить до його компетенції.

"Якщо таке провадження буде розпочато, враховуючи, що активи наразі контролюються державою, саме держава вирішуватиме їхню подальшу долю. Зі свого боку ми віримо, що держава зможе довести законність та обґрунтованість арешту і передачі корпоративних прав в управління", – резюмує Герман.

Деталі конкурсу та зобов'язання перед бюджетом

21 вересня 2026 року Комісія з визначення управителя складних активів при АРМА визначила ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" переможцем процедури відбору управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine, до складу якої входять підприємства, що виробляють продукцію під торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та ін.

В межах конкурсу управитель взяв на себе чіткі фінансові зобов'язання: