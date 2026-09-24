Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно начать аудит группы

Что известно об аудите

Он отметил, что как независимый управляющий планирует начать работу по глубокому аудиту группы. Цель – обеспечить переход от формального ареста корпоративных прав к реальному контролю государства над активом.

"Речь идет о контроле корпоративных решений и финансовых потоков, сохранении производства, рабочих мест и рыночной стоимости предприятий. Особая задача - не допустить вывода ресурсов и обеспечить поступление доходов в пользу Украины", - говорит Герман.

Он отмечает, что после завершения предусмотренных процедур и заключения договора, на основании результатов полного аудита, команда "Приоритас" планирует предложить стратегию, которая позволит увеличить поступления в государственный бюджет и усилить позиции украинских брендов на рынке.

"Задача независимого управляющего – защитить национальные интересы. Они должны работать на украинскую экономику, сохранение рабочих мест и наполнение государственного бюджета", – говорится в сообщении представителя "Приоритас".

Опыт команды и судебные опасности

Представитель управляющего также рассказал о своем бэкграунде и составе команды. Сергей Герман присоединился к команде "Приоритас", имея более 14 лет управленческого опыта в производстве питьевой воды и безалкогольных напитков.

"В разные годы возглавлял правление и был генеральным директором Киевского завода безалкогольных напитков "Росинка". В команде буду отвечать за бизнес-стратегию, развитие продуктовых направлений и подготовку решений по технологической модернизации производства", - добавил он.

Его коллега Жанна Ефремова имеет многолетний опыт корпоративного права и управления активами. Герман убежден, что сочетание юридической компетентности с практическим опытом работы в отрасли позволяет построить прозрачную и эффективную модель управления.

Кроме того, он подчеркнул, что возможный международный судебный процесс по иску против Украины не повлияет на планы управляющего, ведь вопрос собственности на актив не входит в его компетенцию.

"Если такое производство будет начато, учитывая, что активы контролируются государством, именно государство будет решать их дальнейшую судьбу. Со своей стороны мы верим, что государство сможет доказать законность и обоснованность ареста и передачи корпоративных прав в управление", - резюмирует Герман.

Детали конкурса и обязательства перед бюджетом

21 сентября 2026 года Комиссия по определению управляющего сложными активами при АРМА определила ООО "Юридическое бюро "Приоритас" победителем процедуры отбора управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine, в состав которой входят предприятия, производящие продукцию под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", ".

В рамках конкурса управляющий взял на себя четкие финансовые обязательства: