Новий циклон знову принесе негоду. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"У більшості областей ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 м/с", - розповіла вона.

Правда, за її словами, попри морозну ніч, вдень потепліє до +2...+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0...-4 градуси. А у південній частині України навіть +7....+14 градусів.

Погода у Києві

"Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону", - зазначила синоптик, додавши, що вітер в столиці знову очікується сильним, із штормовими поривами, хоча вдень потепліє до +2 градусів.

Коли циклон відступить?

При цьому Діденко заспокоїла - вже 30 листопада негода відступить, навіть можлива сонячна погода - буде морозно вночі, вдень близько 0 градусів.

Це підтверджує попередні прогнози синоптиків, за якими в Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг. Потім встановиться морозна погода.