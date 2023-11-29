UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий циклон знову принесе негоду. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 листопада, в Україну прийде черговий циклон Oliver, правда із серії південних. Хоча від півдня в нього тільки назва, бо в Україні знову не на жарт захурделить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У більшості областей  ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 м/с", - розповіла вона.

Правда, за її словами, попри морозну ніч, вдень потепліє до +2...+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0...-4 градуси. А у південній частині України навіть +7....+14 градусів.

Погода у Києві

"Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону", - зазначила синоптик, додавши, що вітер в столиці знову очікується сильним, із штормовими поривами, хоча вдень потепліє до +2 градусів.

Коли циклон відступить?

При цьому Діденко заспокоїла - вже 30 листопада негода відступить, навіть можлива сонячна погода - буде морозно вночі, вдень близько 0 градусів.

Це підтверджує попередні прогнози синоптиків, за якими в Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг. Потім встановиться морозна погода.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві