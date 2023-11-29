Новый циклон снова принесет непогоду. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 ноября, в Украину придет очередной циклон Oliver, правда из серии южных. Хотя от юга у него только название, потому что в Украине снова не на шутку завьюжит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В большинстве областей осложнения погодных условий - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди. Ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15-22 м/с", - рассказала она.
Правда, по ее словам, несмотря на морозную ночь, днем потеплеет до +2...+6 градусов, только на западе будет днем холоднее, 0...-4 градуса. А в южной части Украины даже +7...+14 градусов.
Погода в Киеве
"Киев также попадет в сферу влияния южного циклона", - отметила синоптик, добавив, что ветер в столице снова ожидается сильным, со штормовыми порывами, хотя днем потеплеет до +2 градусов.
При этом Диденко успокоила - уже 30 ноября непогода отступит, даже возможна солнечная погода - будет морозно ночью, днем около 0 градусов.
Это подтверждает предыдущие прогнозы синоптиков, по которым в Украине в ближайшие дни снова ожидается дождь и снег. Затем установится морозная погода.
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