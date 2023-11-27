ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потужний циклон залишив Україну. Коли знову очікувати сніг

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 15:16
UA EN RU
Потужний циклон залишив Україну. Коли знову очікувати сніг Фото: до кінця листопада знову очікується сніг (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг через проходження циклону із заходу. Потім встановиться морозна погода.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Негода, пов’язана з південним циклоном, відступила. Завтра буде перерва. А у середу, 29 листопада, знову циклон, який буде переміщуватися із заходу", - сказала вона.

За її словами, у більшості областей, це південь, центр і схід, опади будуть переважно у вигляді дощу. На заході та півночі України опади очікується сніг та мокрий сніг.

Очікуються коливання температури. Найближча ніч буде морозною - 5-10 градусів морозу. Завтра вдень - послаблення морозів до відлиги. На півночі України температура 29 листопада підвищиться до 4-6 градусів тепла.

Як повідомила Голеня, після циклону в Україну зайде прохолодне повітря і морози відновляться. "У четвер, 30 листопада заходитиме холод з півночі. Вночі буде 3-8 градусів морозу, вдень - близько нуля", - сказала синоптик.

Нагадаємо, в Україну 26-27 листопада надійшов потужний циклон з півдня, який приніс сильний вітер, дощ та сніг. Місцями утворився сніговий покрив висотою 27 см.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах