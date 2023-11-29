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Новий циклон знову принесе негоду. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 29 листопада 2023 07:00
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Новий циклон знову принесе негоду. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 листопада, в Україну прийде черговий циклон Oliver, правда із серії південних. Хоча від півдня в нього тільки назва, бо в Україні знову не на жарт захурделить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У більшості областей ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 м/с", - розповіла вона.

Правда, за її словами, попри морозну ніч, вдень потепліє до +2...+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0...-4 градуси. А у південній частині України навіть +7....+14 градусів.

Погода у Києві

"Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону", - зазначила синоптик, додавши, що вітер в столиці знову очікується сильним, із штормовими поривами, хоча вдень потепліє до +2 градусів.

Коли циклон відступить?

При цьому Діденко заспокоїла - вже 30 листопада негода відступить, навіть можлива сонячна погода - буде морозно вночі, вдень близько 0 градусів.

Це підтверджує попередні прогнози синоптиків, за якими в Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг. Потім встановиться морозна погода.

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