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Новый циклон снова принесет непогоду. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 29 ноября 2023 07:00
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Новый циклон снова принесет непогоду. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 ноября, в Украину придет очередной циклон Oliver, правда из серии южных. Хотя от юга у него только название, потому что в Украине снова не на шутку завьюжит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В большинстве областей осложнения погодных условий - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди. Ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15-22 м/с", - рассказала она.

Правда, по ее словам, несмотря на морозную ночь, днем потеплеет до +2...+6 градусов, только на западе будет днем холоднее, 0...-4 градуса. А в южной части Украины даже +7...+14 градусов.

Погода в Киеве

"Киев также попадет в сферу влияния южного циклона", - отметила синоптик, добавив, что ветер в столице снова ожидается сильным, со штормовыми порывами, хотя днем потеплеет до +2 градусов.

Когда циклон отступит?

При этом Диденко успокоила - уже 30 ноября непогода отступит, даже возможна солнечная погода - будет морозно ночью, днем около 0 градусов.

Это подтверждает предыдущие прогнозы синоптиков, по которым в Украине в ближайшие дни снова ожидается дождь и снег. Затем установится морозная погода.

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