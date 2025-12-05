UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Новий транш МВФ не рятує Україну: гроші майже зрівнялися з боргом до 2030 року

Ілюстративне фото: долари від МВФ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук, Юрій Дощатов

МВФ надає Україні транш у 8,1 млрд доларів, але виплати за боргом до 2030 року практично рівні цій сумі.

На новий транш від МВФ в Україні покладали великі надії як на можливість підтримки економіки та стабілізації фінансів країни в умовах війни.

Зокрема, за словами прем’єрки УкраїниЮлії Свириденко, програма має забезпечити фінансування критичних видатків, допомогти зберегти макроекономічну й фінансову стабільність, та відкрити шлях до масштабної зовнішньої підтримки.

Однак експерти зауважують, що фактичний ефект від нового траншу від МВФ може виявитися обмеженим. 

Ще б пак, обсяг нової позики майже збігається з сумою виплат України за попередніми борговими зобов’язаннями перед МВФ до 2030 року. Таким чином очікувати прямого фінансового "підсилення" економіки України від цього траншу не варто.

За підрахунками Олександра Паращія, голови аналітичного департаменту Concorde Capital, з урахуванням відсотків сума виплат Україні на користь МВФ перевищить 9 млрд доларів. Тобто фактичний "чистий приріст" ресурсів, які Україна отримає для фінансування бюджету та потреб економіки, буде мінімальним.

Крім того, нова програма МВФ передбачає жорсткі умови для України, зокрема підвищення податків та посилення контролю за бюджетними видатками.

За словами аналітиків, це необхідно для забезпечення стабільного повернення коштів та дотримання фіскальної дисципліни.

Таким чином, новий кредит фактично виконує роль "рефінансування" вже існуючих зобов’язань, а реальної фінансової підтримки для української економіки не буде.

Експерти наголошують на необхідності одночасного залучення додаткових джерел фінансування, аби країна могла впевнено покривати бюджетні потреби до 2030 року.

Програма для України від МВФ

Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування (Extended Fund Facility, EFF).

Загальний обсяг цієї програми становить 8,2 млрд доларів США. Програма передбачає виділення коштів Україні поступово протягом чотирьох років.

У своєму пресрелізі МВФ наголосив, що нова програма - це стратегічна основа для підтримки макростабільності, збереження платіжного балансу та зовнішньої стійкості.

Водночас фонд підкреслює, що успіх залежатиме від реального впровадження реформ, прозорості у фінансах, бюджетної дисципліни та своєчасної допомоги донорів.

Зокрема, МВФ вимагає підвищити деякі податки.

